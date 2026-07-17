Cosa separa l’essere umano dal resto del mondo naturale? È la domanda radicale da cui muove ‘ Animali umani - Un monologo su di noi ’, il testo scritto e interpretato da Roberto Mercadini che stasera, alle 21.30, approderà al Pin nell’ambito del La Spezia Estate Festival. La produzione, firmata Sillaba, costruisce un’epopea della specie umana attraverso i tentativi – spesso contraddittori – che Homo sapiens ha messo in atto nei millenni per definire la propria identità. Mercadini, noto per la sua capacità di tessere narrazioni che fondono rigore scientifico e registro comico, parte da una vertiginosa carrellata di definizioni classiche e contemporanee: dall’animale politico e razionale descritto da Aristotele, passando per l’animale dotato di parola cantato da Dante, fino alla ‘scimmia nuda’ di Desmond Morris. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esseri umani e mondo naturale. Il ’Monologo su di noi’ di Mercadini al Pin per Spezia Estate Festival

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Magical Realism Short Story: LIFES MONOLOGUE, by Elena Fainshtein

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