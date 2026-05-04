Recenti notizie rivelano che alcuni dipendenti di Rockstar Games, coinvolti nello sviluppo di GTA 6, hanno accusato l’azienda di aver loro promesso straordinari non retribuiti. La situazione ha suscitato attenzione, considerando la natura complessa e ambiziosa del progetto. La questione riguarda principalmente le ore di lavoro extra svolte senza compenso, sollevando interrogativi sul rapporto tra sviluppatori e la società che li impiega.

Non è necessario avere una conoscenza particolarmente approfondita per comprendere quanto GTA 6 sia un progetto complesso e altresì ambizioso. Lo sviluppo ha richiesto più tempo del necessario e dopo le posticipazioni del lancio, ormai dovrebbe mancare poco. Tuttavia, più si avvicina l’uscita, più tornano in ballo questioni legate agli straordinari. Straordinari non pagati per lo sviluppo di GTA 6? Arriva una testimonianza. La realizzazione di GTA 6, come è emerso in più occasione, richiede tutt’ora dei ritmi notevoli che spesso si prolungano fino a tarda notte. Oltre che per la complessità del prodotto, gli straordinari si mostrano necessari per rispettare l’ultima scadenza fissata: il 19 novembre 2026.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - GTA 6, straordinari non pagati da Rockstar Games: «Anche noi siamo esseri umani»

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