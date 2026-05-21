' La Spezia Estate Festival' entra nella rete di ItaliaFestival

La Spezia Estate Festival è stato inserito nella rete di ItaliaFestival, un circuito che raccoglie iniziative dedicate alla cultura e allo spettacolo dal vivo nel paese. La decisione è stata annunciata ufficialmente il 21 maggio 2026. La manifestazione si svolge nella città ligure e fa parte di un programma più ampio di eventi estivi. L’obiettivo è promuovere le attività culturali locali attraverso questa adesione. La partecipazione alla rete permette di condividere risorse e collaborare con altri eventi simili in diverse regioni.

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La Spezia, 21 maggio 2026 – Il sistema della progettualità culturale e dello spettacolo dal vivo nazionale registra un riconoscimento per il territorio ligure, inserendo una delle sue manifestazioni più giovani e dinamiche all'interno del network che raggruppa le principali esperienze festivalistiche del Paese. Il consiglio direttivo dell’Associazione ItaliaFestival, fondata nel 1987 in seno all’ AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), ha infatti deliberato l’ammissione della rassegna "La Spezia Estate Festival" all'interno del proprio circuito di rappresentanza istituzionale. Questa decisione segna una tappa importante per... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'La Spezia Estate Festival' entra nella rete di ItaliaFestival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Entra in funzione la rete di fognatura nera nella piana di MattinataÈ DEFINITIVAMENTE ENTRATA IN FUNZIONE LA RETE DI FOGNATURA NERA NELLA PIANA DI MATTINATA. Santarcangelo Festival. La contemporaneità entra nella ’Stanza’Sarà coinvolto anche lo storico hotel-ristorante Zaghini nella prossima edizione del festival di Santarcangelo (Rimini) annunciato quest’anno dal 2... Grandi nomi nel LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL 2026 buff.ly/LK3aUUG x.com ballando nudi nel mezzo della foresta con le mie 10 migliori amiche a mezzanotte, nel pieno dell'estate. Nei tempi medievali. reddit La Spezia accende l’estate: torna il festival che trasforma la città in un grande palcoscenicoA La Spezia l’estate 2026 prende vita tra luci, pubblico e cultura diffusa. Dal 1° luglio al 16 agosto torna la settima edizione del La Spezia Estate Festival, una rassegna che negli anni si è ... ilmessaggero.it Oltre 4mila spettatori per La Spezia Estate Festival, il sindaco: Appuntamento di grande valore culturaleGenova – L’evento teatrale La Spezia Estate Festival ha acceso piazza Europa e piazza Mentana con cultura, spettacolo ed emozioni e dal 10 luglio al 22 agosto ha richiamato circa 4mila spettatori: Si ... ilsecoloxix.it