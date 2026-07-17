Il campionato della Essence Hotels Fano inizia il 18 ottobre con una partita casalinga contro Gioia del Colle. La prima trasferta è prevista per il 25 ottobre in casa della Yuasa Battery Grottazzolina, offrendo subito un derby. Il tecnico ha dichiarato che il torneo non ha padroni e invita la squadra a provare a competere.

Inizia il 18 ottobre, in casa conntro Gioia del Colle, il campionato della Essence Hotels Fano. La prima trasferta è il 25 ottobre in casa della Yuasa Battery Grottazzolina con subito il primo derby da vivere. Nella quarta giornata, i biancorossi affrontano la prima delle trasferte più ostiche: l’8 novembre si va a Belluno. Il secondo derby, il 13 dicembre, in casa con la Associati Fisiomed Macerata. L’ultima gara del 2026 sarà davanti al pubblico amico il 27 dicembre contro la Consar Ravenna. La prima sfida del nuovo anno, il 2027, è fissata per il 3 gennaio, sempre al Palas Allende, contro la Conad Reggio Emilia. Solo tre giorni dopo ecco che si torna in campo, il 6 gennaio a Lagonegro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Essence Hotels, alla seconda è subito derby. Bonitta: "Torneo senza padroni, proviamoci"

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