Essence Hotels ha annunciato che il nuovo allenatore, arrivato a campionato in corso, ha portato la squadra alla salvezza e ha contribuito a definirne un’identità stabile. La società ha dichiarato che l’obiettivo rimane raggiungere i playoff, mantenendo un clima di divertimento. La squadra ha ottenuto risultati positivi sotto la guida del nuovo tecnico, che ha preso le redini durante la stagione in corso.

E’ arrivato a campionato in corso, conducendo l’ Essence Hotels alla salvezza e dandole una identità non solo per il presente ma anche per il futuro. E infatti è stato riconfermato, anche se quest’anno gli obiettivi sembrano più ambiziosi e dunque il cammino sarà ancora più impegnativo. La riconferma di Marco Bonitta sulla panchina della Virtus significa tante cose: investimento, progettualità e naturalmente il sogno di un piazzamento di prestigio, di qualcosa di importante da portare a casa a fine stagione. La Virtus infatti vuole salire, non subito, ma punta in futuro al grande salto di categoria. E chi meglio di un allenatore esperto e navigato come Bonitta può lavorare per raggiungere questo traguardo ambizioso per lui e per il club? Il tecnico e la società si sono immediatamente trovati e si rema nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Essence Hotels, la ricetta di Bonitta: "Puntare ai playoff divertendosi"

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