L’Essence Hotels Fano ha annunciato l’ingaggio di Denis Karyagin, che si unirà alla squadra sotto la guida del coach Marco Bonitta. La società ha ufficializzato l’arrivo del giocatore, segnando un’importante operazione di mercato per la squadra. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della società e rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della rosa stagionale.

L’Essence Hotels Fano piazza il primo grande colpo di mercato: alla corte di coach Marco Bonitta arriva Denis Karyagin. Bulgaro di Burgas, 23 anni, schiacciatore di 202 cm, Karyagin è reduce da una stagione da protagonista assoluto a Macerata: 467 punti in 26 partite, quasi 18 di media a gara, primo negli attacchi vincenti con 412 punti e terzo nella classifica dei migliori marcatori della categoria. Numeri importanti. Ambizione ancora di più. "Sono molto contento di essere venuto a Fano – commenta Karyagin -. Ho scelto Fano perché voglio vincere con questa nuova società e far gioire i tifosi". Nonostante la giovane età, Denis porta con sé esperienza internazionale e un curriculum già vincente, con una CEV Champions League conquistata con lo Zarska e una CEV Cup con Monza, oltre alle esperienze in Francia e Turchia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Karyagin sbarca alla corte dell’Essence Hotels

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