Nella giornata di oggi, le forze russe hanno effettuato un attacco con droni e missili contro l’Ucraina, concentrandosi principalmente sulla città di Odessa. Sono stati utilizzati i razzi Kh-31P e Kh-5969. L’attacco ha provocato esplosioni improvvise e un bilancio di vittime e danni non ancora ufficialmente comunicato. La città di Odessa, già colpita più volte nelle ultime settimane, si trova nuovamente sotto attacco, mentre altre aree del paese sono state interessate dall’operazione militare.

Nuovo e pesante attacco russo contro l’ Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato un raid con droni e missili Kh-31P e Kh-5969, prendendo di mira soprattutto la città di Odessa, già colpita ripetutamente negli ultimi giorni nonostante la piena stagione turistica, oltre ad altre aree del Paese. Il bilancio provvisorio dell’offensiva è di sette morti e 67 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Gli attacchi hanno interessato diverse regioni ucraine, causando vittime e danni in più centri abitati. A Odessa, le vittime sono due. Tra queste anche una donna che stava passeggiando in un parco insieme ai suoi figli quando è stata colpita dall’attacco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosioni improvvise, il bilancio è drammatico: spaventoso

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