Un'esplosione in un impianto industriale ha causato almeno un morto e numerosi dispersi. L'incidente si è verificato questa mattina, provocando danni ingenti e una forte deflagrazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma il bilancio rimane provvisorio e si teme che possa aumentare. Le autorità stanno accertando le cause dell'esplosione e stanno cercando le persone ancora disperse. Nessuna informazione ufficiale sulle identità delle vittime o sui danni strutturali.

“Una violentissima esplosione in un impianto industriale ha provocato una tragedia con un bilancio ancora provvisorio e destinato purtroppo ad aggravarsi. Tra fiamme, detriti e colonne di fumo, i soccorritori hanno lavorato per ore nel tentativo di raggiungere i dispersi rimasti intrappolati dopo il crollo di parte della struttura. Il bilancio attuale parla di almeno una vittima, nove persone disperse e altre nove ferite, alcune in condizioni molto gravi. Tra i feriti figurano anche operatori intervenuti durante le prime fasi dei soccorsi, mentre l’intera area dell’incidente è stata isolata per il rischio legato alla presenza di sostanze chimiche altamente pericolose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Almeno un morto, tanti dispersi”. Esplosione spaventoso, il bilancio è drammatico

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