Una palazzina è crollata a causa di un’esplosione improvvisa, provocando un boato forte e improvviso che ha attirato l’attenzione di molti residenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno iniziato le operazioni di ricerca tra le macerie. Le autorità hanno confermato che ci sono persone rimaste coinvolte e che il bilancio delle vittime e dei feriti è ancora in fase di aggiornamento. Un video riprende la scena dell’esplosione e del crollo.

Una violenta esplosione ha squarciato il silenzio della mattinata, trasformando in pochi istanti un’area residenziale in uno scenario di devastazione. Il boato è stato avvertito a grande distanza, mentre una densa colonna di fumo si è alzata sopra gli edifici distrutti, seminando paura tra i residenti. Le immagini diffuse poco dopo mostrano una scena drammatica: tetti divelti, muri crollati e abitazioni devastate dalla forza dell’urto. Le fiamme hanno rapidamente avvolto diverse case, costringendo gli abitanti a fuggire tra urla, polvere e detriti. I soccorritori hanno lavorato senza sosta tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti. Il bilancio dell’incidente è pesante.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crolla la palazzina, boato spaventoso: il video è agghiacciante, bilancio drammatico

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