Lungo le principali strade regionali del Lazio sono stati rimossi circa l’80% dei cantieri, riducendo così i disagi per chi si sposta in vista delle vacanze estive. Le chiusure delle aree di lavoro sono state completate per facilitare l’esodo dei pendolari e dei turisti, evitando code e rallentamenti. La riduzione dei cantieri si traduce in un traffico più fluido e in un percorso più rapido verso le destinazioni di villeggiatura.

Stop ai disagi per migliaia di romani pronti a lasciare la Capitale per il grande esodo estivo. Lungo le principali arterie regionali sono stati rimossi quasi otto cantieri su dieci. È questa una delle misure più importanti della campagna «Estate sicura 2026», varata dall’Anas per fluidificare il traffico nei fine settimana da bollino rosso e scongiurare i chilometrici ingorghi che tradizionalmente paralizzano le vie d’uscita dalla metropoli. Dei 22 cantieri che risultavano attivi alla fine dello scorso giugno sul territorio laziale, ben 17 sono stati smantellati. Un intervento tempestivo che ha permesso di restituire alla piena circolazione circa 29 chilometri di strade statali, riducendo al minimo i restringimenti di carreggiata che rappresentano un vero e proprio imbuto per il traffico delle vacanze. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Esodo sicuro: nel Lazio via i cantieri dalle grandi arterie, stop alle code per le vacanze

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