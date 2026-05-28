Da oggi, i lavori in cave e cantieri vengono sospesi dalle 12 alle 16, secondo quanto deciso dalla Fillea Cgil. La sospensione si applica alle attività di estrazione e lavorazione nei siti interessati. La misura mira a ridurre il rischio di incidenti legati alle alte temperature nelle aree di lavoro, in particolare nelle segherie. La possibilità di bloccare i cantieri senza leggi nazionali dipende dalle ordinanze comunali o regionali adottate dai sindaci.

? Punti chiave Come possono i sindaci bloccare i cantieri senza leggi nazionali?. Perché il calore nelle seghie aumenta il rischio di infortuni mortali?. Quali strumenti economici permettono di gestire lo stop ai lavori?. Chi deve decidere se fermare le attività nelle cave apuane?.? In Breve Cigo per meteo avverso attivabile sopra i 30-32°C con alta umidità.. Contratto integrativo prevede 32 ore di permessi per cave e 16 per segherie.. Fillea Cgil chiede ai sindaci di Massa-Carrara ordinanze urgenti per la sicurezza.. Rimodulazione turni e pause in zone ombreggiate proposte per il distretto apuano..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fillea Cgil: stop ai lavori in cave e cantieri dalle 12 alle 16

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