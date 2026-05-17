Tra cantieri e code | caos viabilità nel Lazio questa domenica

Questa domenica, la viabilità nel Lazio si presenta particolarmente complicata a causa di lavori in corso e aumenti di traffico. Sulla via Nomentana si registrano congestioni nelle aree interessate dai cantieri, con code che si estendono per diversi chilometri. Sulla via Casilina, si verificano rallentamenti in corrispondenza di alcuni punti di intervento stradale e di zone di maggiore afflusso veicolare. La circolazione è rallentata anche in altri tratti della rete stradale della regione.

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?? Punti chiave Quali sono i punti critici che bloccano la zona Nomentana? Dove si concentrano i rallentamenti sulla via Casilina oggi? Come influenzeranno i cantieri i tempi di percorrenza pomeridiani? Quali strade evitare per raggiungere la costa senza restare bloccati??? In Breve Rallentamenti via Casilina a Finocchio presso l'incrocio con via di Fontana Candida. Cantiere in altezza Fonte Nuova rallenta il flusso su via Nomentana verso Roma. Code su via Salaria a Monterotondo Scalo e via . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra cantieri e code: caos viabilità nel Lazio questa domenica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caos viabilità Lazio: blocco sulla Roma-Firenze e code sul Raccordo? Cosa scoprirai Quali strade evitare per non restare bloccati nel quadrante sud? Come influirà il guasto sulla Roma-Firenze sul traffico... Tra code su Laurentina e stop FL2: caos viabilità a RomaLa mobilità nella Capitale e nelle aree limitrofe subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di variazioni che interessano sia la rete... TRADING AND SERVICE ANNA S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com