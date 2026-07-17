Ermanno Scervino Il Rinascimento del lusso d’autore

Ermanno Scervino ha aperto sei nuove boutique in un anno, con negozi a Saint Tropez, Rodeo Drive a Los Angeles, Pechino, Capri, Taormina e Praga. L’azienda conferma gli investimenti nel settore retail e punta a rafforzare la presenza internazionale. Le nuove aperture si concentrano in località di grande visibilità e richiamo turistico. La strategia riguarda un’accelerazione nel settore delle boutique fisiche, senza indicazioni di ulteriori dettagli sui piani futuri.

Ermanno Scervino accelera sul retail. Il gruppo conferma gli investimenti e apre sei boutique in un anno, scegliendo indirizzi ad alta visibilità: Saint Tropez, Rodeo Drive a Los Angeles, Pechino, Capri, Taormina e Praga. Europa e Stati Uniti restano i motori principali, mentre Cina e Medio Oriente disegnano la prossima espansione. La rete, fra negozi diretti, franchising, shop in shop e multibrand, dialoga con un e-commerce in crescita a doppia cifra. Al centro rimangono prodotto, manifattura italiana e ricerca sui materiali. La campagna a-i 202627, con Mariacarla Boscono, traduce l’identità del brand in una villa rinascimentale. Rigore sartoriale e sensualità, memoria fiorentina e tensione contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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