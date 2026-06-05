Stragi di mafia del ' 93 30 anni di autore 1 e autore 2 | il teorema Berlusconi-Dell' Utri e il naufragio finale del sistema
Sono passati 30 anni da alcune delle stragi di mafia del 1993. In questo periodo, sono stati condotti numerosi approfondimenti, intercettazioni e ricostruzioni, ma nessuna di queste ha portato a prove definitive contro due persone considerate sospette. La vicenda si è conclusa con un fallimento delle teorie legate a una presunta connessione tra le stragi e alcuni esponenti politici o imprenditori.
Trent’anni di indizi, intercettazioni e teoremi che — come certificato dai fatti — non sono mai diventati prove. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a quello che non possiamo che definire l'ennesimo, macroscopico "errore di sistema" Il tempo è un giudice galantuomo, ma per la Giustizia it. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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