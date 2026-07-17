eremo di scaterina al fresco della sera visite concerti e cena

L’eremo di S. Caterina apre le sue porte al calar del sole, offrendo visite, concerti e cene all’aperto. Le attività si svolgono nel tardo pomeriggio o in serata, quando il caldo e l’afa diminuiscono. Le persone si riuniscono nell’ambiente tranquillo, tra luci soffuse e musica dal vivo, per trascorrere momenti di relax e socializzazione. La location si presta a eventi che favoriscono un’atmosfera più fresca e conviviale.

Il caldo e l’afa a volte rischiano di scoraggiare la partecipazione a qualche evento. Meglio invece se tali appuntamenti sono in programma nel tardo pomeriggio o la sera. È quello che propone Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali: location straordinaria è l’ Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA), abbarbicato su uno strapiombo roccioso a picco sul lago Maggiore. L’Eremo ospita alcuni concerti inseriti nelle più importanti rassegne musicali del lago Maggiore. Ecco dunque le prossime date: giovedì 23 ’Sia Laudato San Francesco’ - Ensemble La Manticora: alle ore 19 è aperta la cucina ed è possibile cenare presso il Ristoro dell’Eremo (0332. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eremo di S.Caterina al fresco della sera. Visite, concerti e cena

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