Si parla del Museo della Dolce Vita dedicato a Peppino di Capri, simbolo della sua eredità. L’artista ha accumulato ingenti guadagni ma è rimasto una persona semplice, senza atteggiamenti da star. Si racconta di storie di famiglia, champagne e anche di scontri. Nonostante il successo, è noto per il suo carattere umile e per incontrare spesso persone nei locali della sua città.

Peppino ha guadagnato molto, moltissimo, ma non si è mai montato la testa, é rimasto un uomo semplice, un puro, era uno che incontravi al bar in piazzetta e ci facevi quattro chiacchiere. Ha lasciato in eredità capolavori assoluti, da Champagne a Un Amore e niente più, e un quasi incalcolabile patrimonio solo in diritti d’autore, i nipoti dei nipoti vivranno ancora per i prossimi 70 anni da piccoli nababbi. Dagli immobili all’etichetta discografica come sarà divisa il patrimonio a tanti zeri dell’artista? Non ci interessa, c’è solo voglia di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Il sindaco Paolo Falco che della famiglia Faiella è grande... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eredità di Peppino di Capri: storie di famiglia, champagne e mazzate. Già si parla del Museo della Dolce Vita a lui intitolato

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