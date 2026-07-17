Eredità di Peppino di Capri | storie di famiglia champagne e mazzate Già si parla del Museo della Dolce Vita a lui intitolato

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Si parla del Museo della Dolce Vita dedicato a Peppino di Capri, simbolo della sua eredità. L’artista ha accumulato ingenti guadagni ma è rimasto una persona semplice, senza atteggiamenti da star. Si racconta di storie di famiglia, champagne e anche di scontri. Nonostante il successo, è noto per il suo carattere umile e per incontrare spesso persone nei locali della sua città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Peppino ha guadagnato molto, moltissimo, ma non si è mai montato la testa, é rimasto un uomo semplice, un puro, era uno che incontravi al bar in piazzetta e ci facevi quattro chiacchiere. Ha lasciato in eredità capolavori assoluti, da Champagne a Un Amore e niente più, e un quasi incalcolabile patrimonio solo in diritti d’autore, i nipoti dei nipoti vivranno ancora per i prossimi 70 anni da piccoli nababbi. Dagli immobili all’etichetta discografica come sarà divisa il patrimonio a tanti zeri dell’artista? Non ci interessa, c’è solo voglia di gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Il sindaco Paolo Falco che della famiglia Faiella è grande... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

eredit224 di peppino di capri storie di famiglia champagne e mazzate gi224 si parla del museo della dolce vita a lui intitolato
© Ilfattoquotidiano.it - Eredità di Peppino di Capri: storie di famiglia, champagne e mazzate. Già si parla del Museo della Dolce Vita a lui intitolato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Peppino di Capri, applausi all'arrivo del feretro nella camera ardente. I fiori di Dolce e Gabbana e della famiglia di Gino Paoli

Leggi anche: Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana autore di ?Champagne?: una vita di successi ed eleganza

Temi più discussi: Peppino Di Capri, l'eredità milionaria: i diritti d'autore, l'etichetta Splash e la villa di Capri. Ecco a chi andrà il patrimonio. Oggi camera ardente e funerali; Addio a Peppino di Capri: la sua eredità artistica come patrimonio; A quanto ammonta l'eredità (milionaria) di Peppino di Capri e chi sono tutti gli eredi del cantante; Peppino di Capri: a quanto ammonta il patrimonio e chi sono gli eredi.

eredità di peppino eredità di peppino diPeppino Di Capri, a chi va l’eredità e a quanto ammontaMentre il mondo della musica piange la scomparsa di Peppino Di Capri, in molti si chiedono a chi andrà l’eredità milionaria del cantante: tra i diritti d’autore dei suoi brani più celebri, i ricavi de ... dilei.it

eredità di peppino eredità di peppino diPeppino Di Capri e l’eredità (milionaria): la villa da sogno, le case e il patrimonio ricchissimo di diritti. A chi va tuttoTra ville da sogno, case, diritti d'autore e il marchio costruito in oltre 60 anni di carriera, ecco chi eredita il patrimonio lasciato da Peppino Di Capri. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web