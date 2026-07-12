Intorno alle 16.15, il feretro di Peppino di Capri è stato portato nella camera ardente, con applausi da parte dei presenti. I fiori più visibili sono stati quelli di Dolce e Gabbana e della famiglia di Gino Paoli. Poco prima, i quattro bar della piazzetta hanno iniziato a rimuovere i tavolini e avevano già abbassato le serrande a metà. La piazza si è mostrata in segno di lutto.

Poco prima delle 16.15, in segno di lutto, i quattro bar della Piazzetta hanno cominciato a rimuovere anche i tavolini. In precedenza avevano già abbassato a metà le serrande. ?In chiesa sono moltissime le corone di fiori inviate per onorare il grande artista scomparso. Ci sono, tra le altre, quelle di Dolce e Gabbana, del gruppo folk Bella Capri, quella della famiglia di Gino Paoli insieme alle tante altre di amici italiani e stranieri.?Di fianco all'altare c’è il gonfalone del Comune di Napoli, listato a lutto, e appaiono anche le insegne dell’hotel Quisisana.??Intanto sull’isola è appena arrivato il prefetto di Napoli Michele di Bari. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Addio a Peppino di Capri, applausi all'arrivo del feretro nella camera ardente. I fiori di Dolce e Gabbana e della famiglia di Gino Paoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio a Peppino di Capri, applausi all'arrivo del feretro nella camera ardente in Municipio. Il rito funebre trasmesso su maxi schermiIl feretro di Peppino di Capri è stato portato nella camera ardente all’interno del Municipio dell’isola, accolto da un applauso.

Leggi anche: Peppino Di Capri, l’eredità milionaria: i diritti d’autore, l’etichetta Splash e la villa di Capri. Ecco a chi andrà il patrimonio. Oggi camera ardente e funerali

Temi più discussi: Addio a Peppino di Capri, il sognatore della rivoluzione twist; Addio a Peppino di Capri, voce romantica della perla del Golfo; È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Peppino di Capri, l’addio sui social di amici, colleghi e istituzioni. FOTO.

Addio a Peppino di Capri, applausi all'arrivo del feretro in Municipio. Il rito su maxi schermi x.com

Addio a Peppino di Capri, il sognatore della rivoluzione twist - Notizie reddit

Addio a Peppino di Capri, il feretro accolto dagli applausi nella camera ardenteIl feretro di Peppino di Capri, accolto da un lungo applauso, ha raggiunto la sede del Municipio dell'isola dove tra pochi minuti sarà aperta la camera ardente. (ANSA) ... ansa.it

Addio a Peppino di Capri, il sognatore della rivoluzione twistL'ultimo saluto domani, a pochi passi dalla sua piazzetta dove nel dopoguerra tutto era cominciato e un bambino di quattro anni incantava i soldati americani esibendosi al pianoforte: ne avrebbe compi ... ansa.it