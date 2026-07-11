Peppino Di Capri è morto addio al re della melodia italiana autore di ?Champagne? | una vita di successi ed eleganza

È morto nella sua amata isola Peppino di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online oggi, 11 luglio. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, lascia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Giuseppe Faiella chi era Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. Nato a Capri il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, mostrò fin da bambino uno straordinario talento musicale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Peppino Di Capri è morto, addio al re della melodia italiana: una vita di successi ed eleganza

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