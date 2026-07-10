Tutti i 195 lotti dell’asta sono stati venduti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991. La vendita si è svolta in cinque giorni presso il Quartier Général in rue de la Fontaine-au-Roi, a Parigi, attirando visitatori e collezionisti internazionali.

Un risultato a dir poco sorprendente, ottenuto dopo cinque giorni di esposizione presso il Quartier Général in rue de la Fontaine-au-Roi, a Parigi, che ha attirato visitatori e appassionati da tutto il mondo. Organizzata da Maurice Auction in collaborazione con Kerry Taylor Auctions, l'asta, che ha offerto un’immersione unica nell’universo personale e creativo di Margiela mediante documenti, oggetti, prototipi e manufatti creativi, ha inanellato una serie di prestigiosi record. Uno fra tutti, come già detto, la vendita totale dei lotti per un totale di 1.385.020 euro, un evento piuttosto raro nel mondo delle aste. A questo si aggiunge... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martin Margiela, l'asta dei record. Venduti tutti i 195 lotti, tra cui un paio di Tabi Boots del 1991 per una cifra da capogiro

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