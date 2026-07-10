L'archivio personale di Martin Margiela è stato venduto all'asta per oltre un milione di euro. L'evento, intitolato MARTIN MARGIELA – PERSONAL ARCHIVES, si è svolto a Parigi in collaborazione con Kerry Taylor Auctions. La vendita ha registrato risultati senza precedenti, attirando numerosi collezionisti e appassionati. L'asta ha incluso pezzi originali e materiali appartenuti al designer, offrendo un'ampia panoramica sulla sua carriera.

Risultati senza precedenti per l’asta-evento MARTIN MARGIELA – PERSONAL ARCHIVES. Organizzato a Parigi in collaborazione con Kerry Taylor Auctions, l’appuntamento più atteso dai collezionisti di mezzo modo è nato da un’esigenza precisa, “Dopo aver spostato per anni materiale d’archivio da un luogo all’altro e averlo concesso in prestito per diverse mostre, ho sentito che era giunto il momento di separarmi da una parte dei miei cimeli legati alla moda”, ha comunicato Margiela, “La raccolta copre un arco temporale che va dal 1984 al 2008 e comprende fotografie, disegni e oggetti. Alcuni di questi sono stati realizzati in un periodo successivo, durante la pandemia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’archivio personale di Martin Margiela supera il milione di euro all’asta

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I FOUND THE ULTIMATE ARCHIVE: UNBOXING EVERY H&M DESIGNER COLLAB FROM SELLPY!

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