Una conversazione tra due filosofi analizza i rischi di una società in cui il denaro e la proprietà hanno un ruolo eccessivo. Viene messo in evidenza come la disuguaglianza possa avere effetti negativi, senza entrare nel dettaglio di specifiche conseguenze o casi. Il dialogo si concentra sull'importanza di concetti come l'uguaglianza e le implicazioni di una distribuzione economica iniqua, evidenziando la necessità di riflettere su questi temi senza formulare conclusioni definitive.

Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante di Thomas Picketty e Michael J. Sandel, Feltrinelli Una conversazione ampia e libera tra due dei pensatori contemporanei più originali mostra bene tutti i rischi di una società in cui denaro e proprietà contano troppo. Con idee diverse su come affrontare la disgregazione sociale e la crisi delle democrazie. Anche se si sente la mancanza di un terzo incomodo. Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante di Thomas Picketty e Michael J. Sandel, Feltrinelli Ep. 479 – Tutto quello che vorreste sapere sul libro che ha vinto il Premio Strega (con Michele Mari). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 482 – Come e perché la disuguaglianza fa male

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