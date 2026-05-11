Studente si fa male durante l’intervallo | il ministero dell’Istruzione deve risarcire la famiglia perché la bidella non era al suo posto

Durante l’intervallo in una scuola, uno studente ha subito un infortunio. In seguito a questa vicenda, il ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a versare più di 3.000 euro alla famiglia dello studente come risarcimento. Inoltre, il ministero dovrà coprire circa 2.000 euro di spese legali sostenute dalla famiglia per il procedimento giudiziario. La causa è nata dal fatto che la bidella non era presente al suo posto al momento dell’incidente.

Si è fatto male durante la ricreazione a scuola e il ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a risarcire la famiglia dello studente per oltre 3mila euro e a pagare quasi 2mila euro di spese legali. La decisione arriva dal Tribunale di Lecce, che ha puntato il dito contro la mancata vigilanza del personale scolastico. Al momento dello scontro tra i corridoi, infatti, la collaboratrice scolastica era al fotocopiatore e le docenti non avrebbero sorvegliato i piccoli. Lo scontro nel corridoio tra due bambini. I fatti risalgono alla mattina del 17 ottobre 2022. Un alunno di 10 anni, mentre usciva dall’aula durante la pausa delle lezioni per la ricreazione, è stato travolto da un compagno di classe che correva nel corridoio.🔗 Leggi su Open.online

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