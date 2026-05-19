Questa non è la Juve | perché questo luogo comune fa male ai bianconeri – VIDEO

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del calcio, spesso si sente dire “questa non è la Juve” per commentare le prestazioni della squadra. Questa frase viene usata quando i risultati o il gioco non soddisfano le aspettative, ma può avere effetti negativi sui giocatori e sull’ambiente. Durante una trasmissione, un giornalista ha spiegato che il peso della maglia della Juventus non dovrebbe essere una condanna, sottolineando che ogni squadra attraversa momenti difficili. La discussione si concentra sull’impatto di questo modo di dire nel contesto sportivo.

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di Paolo Rossi Paolo Rossi a “Primo tempo” su Juventus News 24: il peso della maglia della Juve non può diventare una condanna. C’è una frase che torna spesso tra i tifosi juventini, soprattutto nei momenti difficili: “questa non è la Juve ”. Un’espressione forte, identitaria, quasi istintiva. Ma secondo Paolo Rossi, intervenuto nel format “Primo tempo” sul canale YouTube di Juventus News 24, questo luogo comune rischia di diventare più dannoso che utile. Il punto è semplice: la Juventus è abituata a vincere, certo. Chi arriva a Torino sa di entrare nella squadra più importante d’Italia e in una delle realtà più pesanti d’Europa. Ma proprio questo peso, se trasformato in ossessione, può schiacciare tutto il resto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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