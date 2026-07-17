Con la sempre maggiore diffusione di auto elettriche, molti esperti del mercato dell'energia iniziano a chiedersi dove dovremmo trovare l'energia elettrica sufficiente ad alimentare un parco auto altamente elettrificato. Questo dibattito si inserisce perfettamente in quello più generale sul mix energetico italiano, da sempre basato su fonti fossili importate dall'estero. Il nucleare è da molti considerato l'opzione principe per riequilibrare tale mix, con la promessa di produrre abbondante energia elettrica a basso costo, ma rimane anch'esso fonte di grande e continua polemica, in particolare per i dubbi legati alla sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Energia: il nucleare è davvero la soluzione? Cosa dice l'esperto

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Il nucleare è davvero una soluzione per il futuro energetico dellItalia

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