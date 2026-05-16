Meloni promette una legge delega per l’energia nucleare | una soluzione che nasce già vecchia

La premier ha annunciato l’intenzione di presentare una legge delega dedicata all’energia nucleare, suscitando reazioni e discussioni nel panorama politico e pubblico. Questa proposta si inserisce in un quadro più ampio di politiche per l’energia, ma ha riacceso il dibattito su un tema che l’Italia aveva dato per concluso con i referendum degli anni Ottanta e Duemila. Il PNRR, che puntava a favorire la transizione ecologica, ora si trova a confrontarsi con questa nuova proposta legislativa.

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di Giuseppe Capotosto Il Pnrr, tra i vari motivi, nasceva anche con l’obiettivo di essere la spinta per la transizione ecologica, e invece le recenti dichiarazioni della premier Meloni in Senato hanno riacceso un dibattito che l’Italia credeva di aver archiviato con i referendum del 1987 e del 2011. L’annuncio di una legge delega entro l’estate 2026 per riavviare la produzione di energia atomica segna una svolta politica radicale. Ma mentre il governo parla di ipotetica “sovranità energetica”, ha senso o siamo di fronte a un’ assurdità economica? Il primo grande ostacolo è di natura finanziaria. Sebbene il costo del gas nel 2026 sia rimasto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni promette una legge delega per l’energia nucleare: una soluzione che nasce già vecchia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nucleare, Meloni: entro l’estate via libera alla legge delegaDopo l’informativa su Hormuz dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, che hanno confermato la partenza di due navi cacciamine verso Gibuti... Nucleare, l’annuncio di Meloni: “Entro l’estate la legge delega”«Si può essere d’accordo oppure no, ma sulla questione energetica il governo ha lavorato dall’inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti... Starmer promette di servire per 10 anni ma potrebbe affrontare una sfida in giorni reddit Governo, Giuli: Mi sono scusato con Meloni. Legge elettorale, opposizioni dicono no al tavolo con il CdxLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il licenziamento da parte di Giuli di due dirigenti del suo ministero, anche a seguito del caso dei fondi ... fanpage.it Meloni vede gli alleati: sì alla legge elettorale per evitare il pareggio. Oggi vertice con i leader del centrodestraROMA L'amo che lancerà nell'altra metà campo è quello delle preferenze, assieme a una sforbiciata al maxi premio di maggioranza previsto dallo Stabilicum, ... ilmessaggero.it