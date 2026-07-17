L’esperto risponde | il decaffeinato è davvero senza caffeina e l’espresso dà vera energia?

L’esperto spiega che il caffè decaffeinato non è completamente privo di caffeina, ma ne contiene quantità molto ridotte. Per quanto riguarda l’espresso, fornisce energia grazie alla caffeina presente, anche se la quantità può variare. Questa è la quarta puntata di un approfondimento che ha già sfatato miti sulla caffeina in diverse tipologie di caffè e sui metodi di preparazione.

Siamo arrivati alla q uarta parte del nostro viaggio nel mondo del caffè. Dopo aver sfatato i miti legati alla quantità di caffeina nel caffè freddo, alla moka, alle bevande da bar e al riutilizzo dei fondi, è il momento di rispondere a due dei dubbi più grandi dei consumatori. A guidarci in questa conclusione c’è sempre l’esperienza di C affè del Caravaggio, torrefazione che seleziona esclusivamente Pura Arabica e che, con le sue c ialde ESE in filtro carta ecologiche e compostabili, unisce l’eccellenza dell’espresso al rispetto per l’ambiente e per la salute. In questa ultima parte guarderemo da vicino il c affè decaffeinato per scoprire se è davvero privo di caffeina e quali metodi (anche controversi) vengono usati per produrlo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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