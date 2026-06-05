Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi, 5 Giugno 2026, a 0,137 €kWh (136,76 €MWh). Questo valore è praticamente invariato rispetto a ieri (-0,1%) e si posiziona vicino ai massimi degli ultimi 30 giorni, segnalando una fase di prezzi sostenuti sul mercato all’ingrosso. La media dell’ultima settimana è di 0,127 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,122 €kWh. Il prezzo attuale risulta quindi superiore dell’8,1% rispetto alla media settimanale e del 12,4% rispetto a quella mensile, confermando una tendenza al rialzo rispetto ai valori recenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica vicino ai massimi del mese: PUN oggi a 0,137 €/kWh – 5 Giugno 2026

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