Energia elettrica vicino ai massimi del mese | PUN oggi a 0,137 € kWh – 5 Giugno 2026
Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi a 0,137 euro per kilowattora, pari a circa 137 euro per megawattora. Si tratta di un valore vicino ai massimi registrati nel mese di giugno 2026. Il dato si riferisce al Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il costo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi, 5 Giugno 2026, a 0,137 €kWh (136,76 €MWh). Questo valore è praticamente invariato rispetto a ieri (-0,1%) e si posiziona vicino ai massimi degli ultimi 30 giorni, segnalando una fase di prezzi sostenuti sul mercato all’ingrosso. La media dell’ultima settimana è di 0,127 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,122 €kWh. Il prezzo attuale risulta quindi superiore dell’8,1% rispetto alla media settimanale e del 12,4% rispetto a quella mensile, confermando una tendenza al rialzo rispetto ai valori recenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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