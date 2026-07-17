Energia a Porto Marghera si accende la Hydrogen Valley | Dall’industria dismessa nasce un pezzo di futuro per la produzione di idrogeno

A Porto Marghera è stata inaugurata la Hydrogen Valley, un progetto dedicato alla produzione di idrogeno rinnovabile. La prima consegna di un carro contenente idrogeno compresso è prevista già la prossima settimana a un cliente del settore mobilità nel nord Italia. L’iniziativa sfrutta un’area industriale dismessa per sviluppare nuove attività legate all’idrogeno.

Il primo carro contenente l’idrogeno rinnovabile compresso sarà consegnato già la prossima settimana ad un cliente attivo nella «mobilità rotabile» del nord Italia. Con l’avvio dell’impianto di produzione di Sapio a Porto Marghera il Veneto accende l’Hydrogen Valley, la filiera industriale dedicata alla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione e all’utilizzo dell’idrogeno verde e di energie pulite. Lo stabilimento è costato 20 milioni di euro, di cui 14 finanziati con il fondi Pnrr, ed è in grado di produrre fino a 750 tonnellate l’anno di idrogeno rinnovabile e pulito omologato Rfnbo, ossia prodotto tramite elettrolisi dell’acqua... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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