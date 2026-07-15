IL REPORT. Il comparto conta 1.850 aziende e 18 miliardi di fatturato. Oltre la metà delle imprese tra Bergamo, Crema, Lodi e Milano. Sviluppo del prodotto, formulazione, packaging, flessibilità manifatturiera e supporto al marketing. Sono queste le capacità da «beauty maker» che il mondo riconosce all’industria cosmetica italiana e che le stanno permettendo di inanellare anni di record di fatturato. Il 2025, infatti, per il comparto si è chiuso con l’ennesimo traguardo raggiunto: 18 miliardi di euro di ricavi, in crescita del 2,5% rispetto al 2024, con un incremento dell’1,2% sul mercato interno. La filiera allargata, invece, ha raggiunto i 49 miliardi e un valore aggiunto di 31,5 miliardi (pari al 5,6% del valore aggiunto della manifattura e commercio in Italia). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ricavi record per l’industria della bellezza. La «Cosmetic valley» guida la produzione

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