È stato firmato l’ordine di arresto per Mario Roggero, un gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour. La condanna definitiva riguarda l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti il 28 aprile 2021. L’uomo dovrà scontare una pena detentiva, dopo che la sentenza è passata in giudicato. È in corso la procedura per il suo arresto.

È stato emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il provvedimento è stato firmato alle 12.45 dalla Procura di Asti, guidata dal procuratore Biagio Mazzeo. La sentenza definitiva della Cassazione, arrivata mercoledì, ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione, già ridotta in appello rispetto ai 17 anni stabiliti in primo grado dal tribunale di Asti. Roggero dovrà ora costituirsi in carcere. Secondo quanto apprende LaPresse, si costituirà nel pomeriggio. La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta nella gioielleria di famiglia nel 2021, quando il commerciante reagì a una rapina uccidendo due dei malviventi e ferendone un terzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Emesso l'ordine di carcerazione per Roggero. Il gioielliere verso l'arresto

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C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la Procura di Asti alle 12.45, a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Ad x.com

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