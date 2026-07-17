Emesso l' ordine di carcerazione per Roggero Il gioielliere verso l' arresto E la moglie presenta la domanda di grazia
È stato emesso l'ordine di carcerazione per un gioielliere di 72 anni condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nel 2021. La moglie ha presentato una richiesta di grazia. Il provvedimento segue la condanna definitiva e l’arresto è previsto nelle prossime ore. La vicenda si è svolta nel Cuneese, in un negozio di Grinzane Cavour.
È stato emesso l 'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il provvedimento è stato firmato alle 12.45 dalla Procura di Asti, guidata dal procuratore Biagio Mazzeo. Attorno alle 14:15, è stata presentata un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. La sentenza definitiva della Cassazione, arrivata mercoledì, ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione, già ridotta in appello rispetto ai 17 anni stabiliti in primo grado dal tribunale di Asti. Roggero dovrà ora costituirsi in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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#Roggero Emesso l'ordine di carcerazione: il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. La moglie ha depositato questa mattina la domanda di grazia per il 72enne. x.com
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