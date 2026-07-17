Emesso l' ordine di carcerazione per Roggero Il gioielliere verso l' arresto E la moglie presenta la domanda di grazia

Notizia in breve

È stato emesso l'ordine di carcerazione per un gioielliere di 72 anni condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nel 2021. La moglie ha presentato una richiesta di grazia. Il provvedimento segue la condanna definitiva e l’arresto è previsto nelle prossime ore. La vicenda si è svolta nel Cuneese, in un negozio di Grinzane Cavour.