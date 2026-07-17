Emergenza maltempo vento e pioggia | crolla una gru a Gardon Riviera

Da brescia.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una gru è crollata a Gardone Riviera a causa del maltempo, che ha portato vento e pioggia. L’incidente si è verificato venerdì 17 luglio, dopo una partenza da Brescia alle 10.50 e un arrivo nel comune alle 13.15. Il tragitto di circa cinque chilometri, partendo dalla rotonda di Volciano, ha richiesto quasi due ore e mezza, con un tempo di percorrenza superiore alla norma per le condizioni atmosferiche avverse.

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Partenza da Brescia (centro storico) alle 10.50 di venerdì 17 luglio.  Arrivo a Gardone Riviera alle 13.15. Quasi due ore e mezza di cui una abbondante per percorrere poco meno di cinque chilometri, dalla rotonda di Volciano che precede l’ingresso a Salò. Colpa del maltempo, che all’alba ha piegato anche il Garda. Ed è piuttosto evidente: incrociamo alberi sradicati finiti in mezzo alla strada, rami sull’asfalto.  Il ciglio della strada, da entrambi i lati, è una carrellata di alberi spezzati o piegati su se stessi, in molti casi già tagliati quantomeno in parte per liberare la strada. All’imbocco di Salò la circolazione è a senso unico: si può solo scendere a lago, fatta eccezione per i (tanti) mezzi di soccorso — dai Vigili del fuoco ai tecnici manutentori — che si alternano e risalgono. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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