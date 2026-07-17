Una gru è crollata a Gardone Riviera a causa del maltempo, che ha portato vento e pioggia. L’incidente si è verificato venerdì 17 luglio, dopo una partenza da Brescia alle 10.50 e un arrivo nel comune alle 13.15. Il tragitto di circa cinque chilometri, partendo dalla rotonda di Volciano, ha richiesto quasi due ore e mezza, con un tempo di percorrenza superiore alla norma per le condizioni atmosferiche avverse.

Partenza da Brescia (centro storico) alle 10.50 di venerdì 17 luglio. Arrivo a Gardone Riviera alle 13.15. Quasi due ore e mezza di cui una abbondante per percorrere poco meno di cinque chilometri, dalla rotonda di Volciano che precede l’ingresso a Salò. Colpa del maltempo, che all’alba ha piegato anche il Garda. Ed è piuttosto evidente: incrociamo alberi sradicati finiti in mezzo alla strada, rami sull’asfalto. Il ciglio della strada, da entrambi i lati, è una carrellata di alberi spezzati o piegati su se stessi, in molti casi già tagliati quantomeno in parte per liberare la strada. All’imbocco di Salò la circolazione è a senso unico: si può solo scendere a lago, fatta eccezione per i (tanti) mezzi di soccorso — dai Vigili del fuoco ai tecnici manutentori — che si alternano e risalgono. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Brescia.corriere.it - Emergenza maltempo, vento e pioggia: crolla una gru a Gardon Riviera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo: crolla una palazzina a Licata

Notizie e thread social correlati

Maltempo a Brescia tra grandine e vento forte, gru crollata a Gardone Riviera: tetti divelti e alberi cadutiUna notte di maltempo ha colpito la provincia di Brescia, con temporali intensi e raffiche di vento che hanno abbattuto una gru a Gardone Riviera.

Maltempo a Brescia: crolla una gru per lavori ediliA Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, una gru per lavori edili è crollata all’alba a causa delle raffiche di vento, pioggia e...

Temi più discussi: Tragedia sfiorata in paese, crolla a terra una gru a causa del forte vento e colpisce alcuni edifici (FOTO): in azione i vigili del fuoco; Vento e grandine nel Bresciano: tetti danneggiati, crolla una gru a Gardone; Maltempo nel Bresciano: quali sono le zone colpite; Violento temporale nella notte tra Bergamo e Brescia: vento, pioggia e grandine. Raccontateci cosa è successo nel vostro Comune.

Emergenza maltempo, vento e pioggia: crolla una gru a Gardon RivieraPartenza da Brescia (centro storico) alle 10.50 di venerdì 17 luglio. Arrivo a Gardone Riviera alle 13.15. Quasi due ore e mezza di cui una abbondante per percorrere poco meno di cinque chilometri, d ... brescia.corriere.it

Tragedia sfiorata in paese, crolla a terra una gru a causa del forte vento e colpisce alcuni edifici (FOTO): in azione i vigili del fuocoGARDONE RIVIERA. Momenti di grande paura all'alba a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda: a causa del maltempo e del forte vento una gru è crollata sulla strada colpendo alcuni ed ... ildolomiti.it