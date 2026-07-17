Emergenza idrica stop all' acqua potabile e fontanelle spente anche a Padova

A Padova, l'acqua potabile è stata interrotta e le fontanelle pubbliche sono state spente a causa di un'emergenza idrica. La misura riguarda il divieto di utilizzo dell’acqua potabile e rimane in vigore fino a nuovo avviso. La decisione segue l’adozione di restrizioni simili in altri comuni della regione, come Monticello Conte Otto, per far fronte alla scarsità di risorse idriche causata dalla siccità.

Consumo di acqua potabile limitato e fontane pubbliche spente fino a data da destinarsi. Dopo quello vicentino di Monticello Conte Otto, un altro Comune del Veneto, stavolta capoluogo di provincia, si attiva per contrastare la siccità di queste settimane. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, la mattina di venerdì 17 luglio, ha infatti firmato un’ordinanza, facendo leva sullo stato di emergenza idrica proclamato due settimane fa dal presidente della Regione, Alberto Stefani, che dispone appunto il divieto «di utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete acquedottistica per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali e per quello privato di... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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