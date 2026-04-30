Manomissione alla linea idrica | una fetta di territorio senza acqua potabile

Oggi, 30 aprile, si è verificata una manomissione a una cisterna gestita da Etra, causando problemi di approvvigionamento idrico in parte del territorio. La alterazione ha portato alla sospensione temporanea dell’erogazione di acqua potabile nella zona interessata, generando disagi tra i residenti e le attività locali. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare il servizio.

Una manomissione ad una cisterna Etra oggi 30 aprile ha creato una certa apprensione ed inevitabili disagi per la collettività. Nello specifico il comune di Montegrotto ha ricevuto segnalazione da parte del gestore del servizio idrico Etra in merito ad una possibile manomissione della rete.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Preganziol, interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile per lavori alla rete idricaMercoledì 18 febbraio 2026, il territorio del Comune di Preganziol sarà interessato da possibili interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua... Acqua di nuovo potabile nel Pescarese dopo maxi intervento sulla rete idricaPescara - Dopo i lavori sulla condotta principale e le analisi effettuate dalla Asl, ripristinata la potabilità in gran parte del territorio...