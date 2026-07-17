Il caldo intenso ha portato oggi a 16 città con il massimo livello di allerta, il bollino rosso, e domani salirà a 19. Le temperature sono in aumento e si prevedono incendi diffusi nel Nord del paese, accompagnati da temporali. Le previsioni indicano un aumento della temperatura nelle aree interessate, con condizioni di caldo estremo che persistono per tutto il fine settimana.

Salgono ancora le temperature. Sedici le città da bollino rosso oggi, 17 luglio, mentre sabato saranno 19, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo: il Sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al Nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi, a tratti molto forti, che in Francia ieri sera hanno causato due vittime. Secondo le previsioni di iLMeteo.it nelle prossime ore si raggiungeranno 42°C a Cagliari, 41°C a Foggia, 40°C a Terni, 39°C a Matera e Ascoli Piceno, 38°C a Firenze, 37°C Roma e 36°C Milano, con vertiginosi picchi di 46°C nelle zone interne della Sardegna e 45°C in quelle della Sicilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Emergenza caldo, bollino rosso in 16 città: sabato saranno 19. L’Italia tra incendi e temporali previsti al Nord

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Caldo, bollino rosso in quindici città italiane

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Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore: saranno 16 domani ma sabato le città in rosso per l'emergenza caldo saliranno a 19. #ANSA x.com

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