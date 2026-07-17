Durante i suoi settant’anni di regno, Elisabetta II ha indossato numerose tiara, alcune delle quali sono diventate simbolo della sua immagine. Sono dieci le tiara più note associate alla sovrana, riconoscibili per il loro stile e la loro storia. Queste creazioni sono state utilizzate in occasioni ufficiali e cerimonie di stato, contribuendo a definire l’iconografia reale. La maggior parte di queste tiara fa parte di collezioni appartenute alla famiglia reale e sono state tramandate nel tempo.

Quando si pensa a una Regina, è difficile non immaginarla con una tiara. Elisabetta II, nel corso dei suoi settant’anni di regno, ne ha indossate molte, alcune delle quali sono entrate nell’immaginario collettivo fino a diventare parte dell’identità della Sovrana. Dietro ogni gioiello, però, c’è un racconto fatto di eventi storici e personaggi. La Girls of Great Britain and Ireland Tiara. Quando si pensa a Elisabetta II con una tiara, è quasi impossibile non immaginare la Girls of Great Britain and Ireland. È il gioiello che più di ogni altro si identifica con lei e che ha accompagnato la Sovrana per gran parte dei suoi settant’anni di regno. Commissionata nel 1893 come dono di nozze per la futura Regina Mary da un comitato di nobildonne britanniche e irlandesi, la tiara venne modificata nel 1914 per darle un aspetto più moderno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta II, le 10 tiare più iconiche della Regina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 Most Beautiful Royal Tiaras That Defined Royal Glamour

Notizie e thread social correlati

Il re Carlo Gustavo di Svezia compie 80 anni e le reali in abito da sera tirano fuori le tiare più belle dello scrigno (e la regina Silvia la più pesante). Ecco tutti i lookIl re Carlo Gustavo di Svezia ha raggiunto gli 80 anni, dando il via a una serie di eventi ufficiali.

A Londra nel nuovo giardino dedicato alla Regina Elisabetta II con i suoi fiori preferitiA Londra è stato aperto un nuovo giardino dedicato alla Regina Elisabetta II, caratterizzato dai suoi fiori preferiti.

Elisabetta II, le 10 tiare più iconiche della ReginaDalla Girls of Great Britain and Ireland alla Oriental Circlet, le preziose tiare della Regina Elisabetta che raccontano la storia della monarchia britannica ... dilei.it

Le future Regine, Elisabetta e Amalia brillano tra tiare e paillettes in LussemburgoGiovani Principesse crescono e rubano la scena a tutti. Elisabetta del Belgio e Amalia d’Olanda hanno preso parte alla cena di gala per celebrare l’ascesa al trono del nuovo Granduca di Lussemburgo. dilei.it