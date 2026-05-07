A Londra è stato aperto un nuovo giardino dedicato alla Regina Elisabetta II, caratterizzato dai suoi fiori preferiti. Questo spazio si aggiunge ai oltre 3.000 parchi e ai 8,4 milioni di alberi già presenti nella città. Il giardino è stato progettato per onorare la sovrana e arricchisce il patrimonio verde di Londra con piante scelte appositamente per rappresentare la sua figura.

A passeggio con la Regina Il debutto green più interessante che caratterizza questa primavera, è il The Queen Elizabeth II Garden all’interno di Regent’s Park, sorge sul sito di un ex vivaio della superficie di un ettaro dal perimetro curvilineo: in memoria della Regina Elisabetta II quelle che erano serre, ghiaia e cemento, sono diventate un'oasi verde con alberi, piante da prato e lunghe aiuole ricche dei fiori preferiti dalla sovrana. Gli architetti del verde hanno pensato ad essenze adatte ad evolversi al clima in continua evoluzione del Regno Unito, piantando 200.000 bulbi, che non formano blocchi di colore. Al contrario: le essenze sono state disposte in modo da intrecciarsi tra le aiuole, movimentando la parte cromatica, cosicché tulipani e altri fiori primaverili crescono tra le piantine più basse anziché dominarle.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A Londra nel nuovo giardino dedicato alla Regina Elisabetta II con i suoi fiori preferiti

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