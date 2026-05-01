Il re Carlo Gustavo di Svezia ha raggiunto gli 80 anni, dando il via a una serie di eventi ufficiali. Durante le occasioni pubbliche, le reali sono state protagoniste di eleganti abiti da sera e di gioielli di grande valore. La regina Silvia ha sfoggiato il diadema più costoso della collezione reale, mentre la regina Mary di Danimarca ha trasformato un antico bracciale in una tiara.

Silvia di Svezia non era l'unica reale dotata di tiara: la serata di gala a Palazzo Reale ha visto sfilare regine e principesse con i loro pezzi più preziosi ed elaborati. La cena inoltre ha visto alcuni debutti importanti, uno dei quali però non ha coinvolto un diadema. Andiamo a scoprire insieme di cosa stiamo parlando. La regina Silvia per la cena in onore di suo marito re Carlo Gustavo ha indossato un abito rosso brillante dalla linea pulita, con scollatura tonda, maniche lunghe e delle cuciture che movimentano la gonna firmato Georg et Arend, la sua sartoria di fiducia. Un colore deciso che la sovrana ha usato per mettere in risalto, non solo la tiara, ma anche i suoi gioielli di diamanti più preziosi come la collana, gli orecchini, la spilla e il ritratto incorniciato del sovrano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il re Carlo Gustavo di Svezia compie 80 anni e le reali in abito da sera tirano fuori le tiare più belle dello scrigno (e la regina Silvia la più pesante). Ecco tutti i look

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