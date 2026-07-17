Elisa Maino e un calciatore sono stati visti insieme in diverse occasioni, alimentando le voci di una possibile relazione tra i due. Secondo alcune fonti, tra loro sarebbe nato un interesse reciproco. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o conferme da parte dei diretti interessati. Le foto scattate in pubblico mostrano alcuni momenti condivisi, ma non sono state rilasciate dichiarazioni che confermino una storia d’amore. La coppia mantiene un basso profilo sulla loro relazione.

Elisa Maino e Vicario formerebbero una delle nuove coppie nel mondo dello showbiz. Fra l’influencer e il calciatore sarebbe infatti nato un amore tenuto, almeno per ora, segretissimo. Elisa Maino e Guglielmo Vicario, è nato un amore?. Sono tanti gli indizi che lasciano pensare che fra Elisa Maino, celebre influencer, e Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ci sia un sentimento. A destare sospetto, qualche settimana fa, era stato il viaggio dei due a Ibiza. Elisa e Vicario erano stati avvistati insieme alla celebre discoteca Ushuaia per una serata di divertimento con gli amici. Poco dopo i fan avevano notato numerosi scambi di Like, iniziando a ipotizzare un possibile legame sentimentale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisa Maino e Vicario, è nato un amore: le rose rosse e gli indizi

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