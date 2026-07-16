Si parla di una possibile relazione tra l'influencer Elisa Maino e il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario. Le indiscrezioni sono state alimentate da alcuni indizi condivisi sui social media e da alcune uscite pubbliche recenti. Non sono state confermate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media di settore, senza che siano stati forniti dettagli ulteriori sulle circostanze o sulla natura del rapporto.

Il mondo del gossip estivo si accende intorno a una delle coppie più inaspettate di questa stagione: l’influencer Elisa Maino e il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario. I sospetti sulla frequentazione hanno iniziato a circolare a inizio luglio, quando i due sono stati avvistati a Ibiza. Sebbene non vi sia ancora uno scatto ufficiale che li ritragga in atteggiamenti inequivocabili, il calciatore ha condiviso una foto di gruppo scattata nella celebre discoteca Ushuaia dove sembra esserci la Maino e alcuni scambi di "like" sui social hanno insospettito i fan più attenti, convinti che dietro alla vita da single di entrambi si celi ormai un legame sentimentale ben più profondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elisa Maino e Guglielmo Vicario, è nato un amore? Ecco l'indizio che ha acceso il gossip

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