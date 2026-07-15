Elisa Maino e Vicario sono una coppia gli indizi e il mazzo di rose | lui lo regalò uguale alla ex Fiordelisi

Secondo alcune indiscrezioni, Elisa Maino e Guglielmo Vicario sarebbero una coppia. La relazione tra i due sarebbe iniziata dopo la fine della storia con un altro partner. Vicario avrebbe regalato a Maino un mazzo di rose simile a quello ricevuto in passato da un'ex. Non ci sono conferme ufficiali né dettagli su eventuali dichiarazioni pubbliche o comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Elisa Maino starebbe frequentando Guglielmo Vicario. Dopo la relazione con Bresh, l'influencer avrebbe voltato pagina con il calciatore, già ex di Antonella Fiordelisi. Sui social alcuni indizi, tra cui un enorme mazzo di rose rosse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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ELISA MAINO È IN VACANZA CON IL SUO NUOVO RAGAZZO ECCO CHI È LUI!

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ho letto di elisa maino e vicario mi chiedo due cose: come abbia fatto a passare da bresh a dumbo? e se lei è pronta a ricevere come secondo regalo la carta igienica a forma di fiocco x.com

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