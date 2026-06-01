Sabato 30 maggio, all’Allianz Stadium di Torino, si è esibita la più grande rock band del mondo composta da 1.050 musicisti. Circa 30 mila persone hanno assistito al concerto, che ha visto anche la partecipazione di ospiti come Elio e le Storie Tese e Nitro. Il video della performance è stato diffuso online, mostrando la folla in delirio e l’energia collettiva dello spettacolo.

I Rockin’1000 hanno conquistato Torino: 30mila spettatori per i 1.050 musicisti della più grande rock band del mondo che si è esibita per la prima volta all’Allianz Stadium sabato 30 maggio. Una formazione composta da 200 cantanti, 200 batterie, 200 bassi, 350 chitarre, 60 tastiere, 30 fiati e una speciale sezione di archi ha dato vita a uno spettacolo unico e travolgente. Alla formazione hanno preso parte musicisti di ogni età – dal più giovane partecipante, un batterista di appena 9 anni proveniente da Latina, al più anziano, un bassista di 78 anni arrivato da Torino – provenienti da 31 Paesi nel mondo, tra Europa, Stati Uniti, Brasile, Cina e Australia. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - I rockin'1000, la più grande rock band del mondo ha conquistato Torino: il video del concerto, con ospiti Elio e le Storie Tese e Nitro

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Rockin'1000: ¡La banda de rock más grande del mundo con más de 1000 músicos!

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