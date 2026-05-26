Luciano Spalletti ha richiesto pieni poteri per continuare a sedere sulla panchina della Juventus. La richiesta arriva in un momento di tensioni tra l’allenatore e la dirigenza, rappresentata dagli uomini mercato Damien Comolli e François Modesto. La situazione ha creato un clima di incertezza sul futuro tecnico del club.

I profondi dissapori interni tra l’allenatore Luciano Spalletti e la dirigenza della Juventus, rappresentata dagli uomini mercato Damien Comolli e François Modesto, hanno aperto una fase di forte incertezza sul futuro tecnico del club bianconero alla Continassa. Per sanare questa delicata frattura e pianificare la prossima stagione sportiva, l’allenatore toscano ha presentato alla società una lista di richieste tassative destinate a ridefinire gli equilibri operativi dell’area sportiva. La permanenza del mister sulla panchina piemontese è legata all’esito di una serie di incontri programmati a stretto giro con i vertici societari, durante i quali verranno vagliate le pretese di una guida tecnica che esige una struttura organizzativa molto più definita, snella e funzionale rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Alta tensione alla Juventus: Luciano Spalletti detta le condizioni e chiede pieni poteri per restare in panchina

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Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

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