Eidosmedia ha annunciato il lancio di AI Content OS, una piattaforma che integra nuove soluzioni di gestione dei contenuti basate sull'intelligenza artificiale. La tecnologia è progettata specificamente per i settori dei media d'informazione e dei servizi finanziari. La presentazione è avvenuta a Milano il 17 luglio. La piattaforma mira a migliorare l'organizzazione e la distribuzione dei contenuti in questi ambiti.

Milano, 17 lug. - (Adnkronos) - La piattaforma Eidosmedia si arricchisce di nuove soluzioni per la gestione dei contenuti basate sull'IA e pensate per i media d'informazione e i servizi finanziari. All'evento annuale per i clienti della società è stato infatti presentato AI Content OS, un paradigma che va oltre l'approccio utilizzato finora che - ha spiegato il ceo Christian Pelanconi - "finora ha visto le persone usare l'IA per fare le stesse cose più velocemente o su scala più ampia”. Invece, ha aggiunto, "i veri vantaggi arriveranno usandola per fare cose nuove e diverse. E con AI Content OS abbiamo mostrato ai nostri clienti dei media d'informazione e dei servizi finanziari come farlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eidosmedia presenta AI Content OS, nuove soluzioni per gestione media e servizi finanziari

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