Capitale | per 70% italiani le soluzioni assicurative proteggono meglio dei prodotti finanziari
Oggi a Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti del settore assicurativo, regolatori e istituzioni. Al centro della discussione c’è stata la normativa sul “Value for Money” e il modo in cui i clienti percepiscono il valore dei prodotti assicurativi rispetto ad altri strumenti finanziari. Durante l’evento, è emerso che il 70% degli italiani considera le soluzioni assicurative più efficaci di quelle finanziarie per proteggersi.
Ha avuto luogo oggi, nella sede romana di Deloitte, il convegno dedicato a un tema centrale per Istituzioni, Regolatore e industria assicurativa: l’impatto della normativa in materia di “Value for Money” ed il valore dei prodotti assicurativi come percepito da l cliente. “A due anni dall’entrata in vigore della normativa IVASS, osserviamo un significativo cambiamento nella percezione dei clienti verso i prodotti di investimento assicurativo – affermano Ilenia Robusto e Alessandro Vidussi, Partner Deloitte. Si registra una crescente fiducia e apprezzamento, soprattutto per la capacità di queste soluzioni di proteggere il capitale e garantire rendimenti adeguati in un contesto di mercato sempre più complesso.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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