Consob blocca 10 siti crypto | stop ai servizi finanziari abusivi

La Consob ha deciso di bloccare l’accesso a dieci siti internet che offrivano servizi finanziari senza autorizzazione, concentrandosi in particolare su piattaforme legate al mondo delle criptovalute. Questi domini sono stati oscurati per contrastare attività non regolamentate e potenzialmente dannose per gli utenti. L’indagine ha individuato alcuni siti che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per promuovere le loro offerte, anche senza rispettare le norme vigenti.

? Cosa scoprirai Quali sono i dieci domini web oscurati dalla Consob?. Come riconoscerai i siti crypto che usano l'intelligenza artificiale?. Perché i truffatori clonano i profili di personaggi famosi?. Come puoi verificare se un operatore crypto è autorizzato?.? In Breve Dal luglio 2019 la Consob ha oscurato complessivamente 1681 siti web abusivi.. Le piattaforme rimosse includono 178 portali specificamente legati alle cripto-attività.. L'intervento si basa sul Decreto Crescita e sul regolamento europeo MiCAR.. I truffatori usano intelligenza artificiale e profili di personaggi famosi per ingannare.. La Consob ha ordinato l’oscuramento di dieci siti web dedicati alle cripto-attività nella giornata del 4 maggio, colpendo operatori che prestano servizi finanziari senza alcuna autorizzazione ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consob blocca 10 siti crypto: stop ai servizi finanziari abusivi Notizie correlate Leggi anche: Truffe delle cripto-valute: ecco i siti abusivi oscurati dalla Consob Rwanda blocca Bybit: stop al franco per il trading di cryptoLa banca centrale del Rwanda ha bloccato l’operatività del servizio peer-to-peer di Bybit nel Paese, vietando l’uso del franco rwandese per gli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Consob oscura 10 siti abusivi su cripto-attività, salgono a 1.681 i portali bloccati dal 2019 per tutelare i risparmiatori; Lista Nera Blacklist Maggio 2026 Broker TRUFFA NON AUTORIZZATI. Abusivismo finanziario, Consob oscura 10 siti: totale sale a 1.681(Teleborsa) - La Consob, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario, ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 10 siti internet che prestavano abusivamente servizi per le cr ... finanza.repubblica.it Abusivismo finanziario. Oscurati 10 siti internet di servizi su cripto-attivitàLa Consob, nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario, ha ordinato complessivamente l'oscuramento ... secolo-trentino.com