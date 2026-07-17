Egitto | stazioni idriche sostenibili grazie all’energia solare un passo verso il futuro verde
In Egitto, sono state avviate nuove stazioni di sollevamento dell’acqua alimentate a energia solare. Queste strutture utilizzano pannelli solari per funzionare, riducendo l’uso di energia proveniente da fonti tradizionali. Il progetto mira a creare infrastrutture idriche sostenibili, con un focus sulla produzione di energia pulita. Le stazioni rappresentano un passo verso una gestione più ecologica delle risorse idriche nel paese.
L’Egitto punta sulle stazioni verdi: energia solare per un futuro sostenibile. L’Egitto sta investendo in un progetto innovativo per trasformare le sue stazioni di sollevamento dell’acqua in “stazioni verdi 2.0”. Questo approccio mira a utilizzare l’energia solare al posto dei combustibili fossili, riducendo così il carico sulla rete elettrica nazionale e minimizzando le emissioni di carbonio. L’iniziativa è stata segnalata dal ministero delle Risorse idriche e dell’Irrigazione, con il ministro Hani Sewilam che ha supervisionato l’installazione di pannelli solari presso le stazioni di sollevamento di Khor El-Halla e Zernig, situate nella provincia di Luxor. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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