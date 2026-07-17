L’Egitto punta sulle stazioni verdi: energia solare per un futuro sostenibile. L’Egitto sta investendo in un progetto innovativo per trasformare le sue stazioni di sollevamento dell’acqua in “stazioni verdi 2.0”. Questo approccio mira a utilizzare l’energia solare al posto dei combustibili fossili, riducendo così il carico sulla rete elettrica nazionale e minimizzando le emissioni di carbonio. L’iniziativa è stata segnalata dal ministero delle Risorse idriche e dell’Irrigazione, con il ministro Hani Sewilam che ha supervisionato l’installazione di pannelli solari presso le stazioni di sollevamento di Khor El-Halla e Zernig, situate nella provincia di Luxor. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Egitto: stazioni idriche sostenibili grazie all’energia solare, un passo verso il futuro verde.

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