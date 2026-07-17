Egitto | stazioni idriche sostenibili grazie all’energia solare un passo verso il futuro verde

Da napolipiu.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Egitto, sono state avviate nuove stazioni di sollevamento dell’acqua alimentate a energia solare. Queste strutture utilizzano pannelli solari per funzionare, riducendo l’uso di energia proveniente da fonti tradizionali. Il progetto mira a creare infrastrutture idriche sostenibili, con un focus sulla produzione di energia pulita. Le stazioni rappresentano un passo verso una gestione più ecologica delle risorse idriche nel paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Egitto punta sulle stazioni verdi: energia solare per un futuro sostenibile. L’Egitto sta investendo in un progetto innovativo per trasformare le sue stazioni di sollevamento dell’acqua in “stazioni verdi 2.0”. Questo approccio mira a utilizzare l’energia solare al posto dei combustibili fossili, riducendo così il carico sulla rete elettrica nazionale e minimizzando le emissioni di carbonio. L’iniziativa è stata segnalata dal ministero delle Risorse idriche e dell’Irrigazione, con il ministro Hani Sewilam che ha supervisionato l’installazione di pannelli solari presso le stazioni di sollevamento di Khor El-Halla e Zernig, situate nella provincia di Luxor. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

egitto stazioni idriche sostenibili grazie all8217energia solare un passo verso il futuro verde
© Napolipiu.com - Egitto: stazioni idriche sostenibili grazie all’energia solare, un passo verso il futuro verde.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cuba verso l’energia solare grazie alla Cina, mentre il combustibile è totalmente finitoCuba ha annunciato di aver esaurito tutte le scorte di diesel e olio combustibile, mentre il paese si sta orientando verso l’installazione di...

Via Verde, via libera all'esproprio delle vecchie stazioni ferroviarie: "Un passo avanti storico" [FOTO]È stato firmato il decreto definitivo che autorizza l'esproprio delle vecchie stazioni ferroviarie lungo il tracciato della Via Verde, coinvolgendo...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web