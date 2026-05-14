Cuba ha annunciato di aver esaurito tutte le scorte di diesel e olio combustibile, mentre il paese si sta orientando verso l’installazione di impianti solari con il supporto di aziende cinesi. La mancanza di carburante ha portato il governo a cercare alternative energetiche e a collaborare con partner esteri per sviluppare progetti nel settore solare. La situazione ha portato a un incremento delle iniziative nel settore delle energie rinnovabili nel paese.

Cuba ha esaurito completamente le scorte di diesel e olio combustibile, ha dichiarato mercoledì il ministro dell’Energia e delle Miniere del Paese, mentre la capitale L’Avana affronta i peggiori blackout a rotazione degli ultimi decenni a causa di un blocco statunitense che ha strangolato l’approvvigionamento di carburante dell’isola. “Non abbiamo assolutamente olio combustibile, né tantomeno diesel”, ha affermato il ministro dell’Energia Vicente de la O ai media statali, aggiungendo che la rete nazionale si trova in uno stato ‘critico’. ‘Siamo privi di riserve’. Le interruzioni di corrente sono aumentate drasticamente questa settimana e la...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cuba verso l’energia solare grazie alla Cina, mentre il combustibile è totalmente finito

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