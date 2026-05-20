Via Verde via libera all' esproprio delle vecchie stazioni ferroviarie | Un passo avanti storico FOTO

Da chietitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato il decreto definitivo che autorizza l'esproprio delle vecchie stazioni ferroviarie lungo il tracciato della Via Verde, coinvolgendo le strutture di quattro località. La decisione riguarda le ex stazioni di San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto. Questa operazione permette di procedere con i lavori di riqualificazione dell'area, eliminando le proprietà private legate alle vecchie infrastrutture ferroviarie. La firma rappresenta un passaggio importante per il progetto di sviluppo e riqualificazione della zona.

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Un atto significativo per la Via Verde: è stato infatti firmato il decreto definitivo di esproprio delle ex stazioni ferroviarie di San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Vasto, situate lungo il tracciato. La spesa complessiva è di 1.991.210,25 euro (Iva inclusa), di cui 1.704.352,85. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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