Alcune edicole sono state chiuse negli ultimi mesi, lasciando molti quartieri senza punti di vendita. Si ipotizza un nuovo bando per il salvataggio delle attività, con l’obiettivo di garantire la continuità dei chioschi. La crisi ha portato alla cessazione di molte attività, riducendo i punti di distribuzione di quotidiani e riviste. La proposta prevede interventi per sostenere le edicole rimaste, ma i dettagli ancora non sono stati definiti.

Le edicole non sono soltanto il luogo dove acquistare un quotidiano. Per molti quartieri rappresentano ancora un presidio di prossimità, un punto di riferimento sociale, un pezzo di città che resiste ai cambiamenti. E proprio sul loro futuro si è riacceso il tema in Consiglio a Monza, con un’interrogazione del consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, che ha chiesto quale destino abbia avuto il progetto lanciato dall’amministrazione un anno e mezzo fa per rilanciare chioschi ed edicole. L’idea era ambiziosa: trasformare questi spazi in piccoli hub di servizi, capaci di affiancare alla vendita di giornali nuove funzioni utili alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piano di salvataggio delle edicole. Chioschi chiusi, l’ipotesi del bando

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